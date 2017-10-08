Оснований для проверок в отношении ТЦ "Синдика" не было, заявили власти

Пожар на рынке "Синдика" в Москве (45)

Последствия пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 9 октября 2017

Последствия пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 9 октября 2017

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Оснований для проведения проверок в отношении торговой деятельности ТЦ "Синдика", который загорелся днем в воскресенье, не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Торговый центр "Синдика" загорелся днем в воскресенье. Он расположен близ столичного района Строгино. Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщал РИА Новости, что общая площадь очагов пожара в ТЦ "Синдика" достигла 55 тысяч квадратных метров. Позже часть помещений обрушилась, площадь обрушения, по данным МЧС, составила 400 квадратных метров. До этого из здания были выведены все люди, в том числе спасатели.

"Со стороны министерства потребительского рынка замечаний к деятельности "Синдики" не было. Жалоб и нареканий на торговую деятельность комплекса в 2016 и 2017 годах не поступало, а значит оснований для проведения проверок в отношении торговой деятельности — не было", — сказали в пресс-службе.