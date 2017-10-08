Оснований для проверок в отношении ТЦ "Синдика" не было, заявили власти

20:2108.10.2017
(обновлено: 12:17 09.10.2017)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Оснований для проведения проверок в отношении торговой деятельности ТЦ "Синдика", который загорелся днем в воскресенье, не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
Торговый центр "Синдика" загорелся днем в воскресенье. Он расположен близ столичного района Строгино. Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщал РИА Новости, что общая площадь очагов пожара в ТЦ "Синдика" достигла 55 тысяч квадратных метров. Позже часть помещений обрушилась, площадь обрушения, по данным МЧС, составила 400 квадратных метров. До этого из здания были выведены все люди, в том числе спасатели.
"Со стороны министерства потребительского рынка замечаний к деятельности "Синдики" не было. Жалоб и нареканий на торговую деятельность комплекса в 2016 и 2017 годах не поступало, а значит оснований для проведения проверок в отношении торговой деятельности — не было", — сказали в пресс-службе.
На внешней стороне 65-го километра МКАД в воскресенье загорелся торговый центр "Синдика".
Из ТЦ эвакуировали порядка трех тысяч человек. Пострадали, по предварительным данным, двое.
Огонь быстро распространился по всей территории рынка. Площадь очагов пожара превысила 50 тысяч квадратных метров.
В результате возгорания началось обрушение конструкций здания. Согласно последним данным, площадь обрушения составляет около тысячи "квадратов".
Пожар тушат при помощи авиации. Согласно данным МЧС, вертолеты сбросили на "Синдику" 450 тонн воды.
МЧС рекомендовало жителям прилегающих к горящему ТЦ районов Москвы и Подмосковья плотно закрывать окна и не находиться на открытом воздухе.
Здание рынка окутано клубами черного дыма.
Из-за пожара на МКАД образовались километровые пробки.
На подземной парковке строительного рынка были зафиксированы взрывы автомобилей.
Машина, пострадавшая в результате пожара в торговом комплексе "Синдика".
Арендаторам торгового центра "Синдика" будут предоставлены альтернативные торговые места, пообещал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
Пожарные расчеты на месте тушения пожара на строительном рынке "Синдика".
Клубы дыма от пожара в ТЦ "Синдика" видны из нескольких районов на северо-западе Москвы.
ТЦ "Синдика" был открыт в 2014 году после реконструкции. Торговый центр специализируется на продаже строительных материалов и товаров для дома.
ТЦ "Синдика" является одним из крупнейших строительных рынков Москвы. В двухэтажном комплексе расположено более тысячи магазинов.