В Балашихе откроют Центр молодежного инновационного творчества

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Центр инновационного творчества для детей и молодежи планируется открыть в течение месяца в Балашихе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу городского округа Сергея Юрова.

На базе учреждения будут проходить занятия, мастер-классы и семинары по роботехнике, фрезерной и лазерной резке, программированию и моделированию. Учреждение нацелено на работу с детьми и студентами в возрасте от 7 до 35 лет.

Тесно сотрудничать с центром планирует Совет молодых ученых и специалистов Балашихи.

"Мы планируем реализовывать на базе центра проекты виртуальной реальности. Будем обучать детей созданию короткометражных фильмов. Проводить для них интеллектуальные игры и квесты", — рассказал председатель совета Вячеслав Чалый.

Число детей, занимающихся в научно-технических кружках и секциях Балашихи, увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. В настоящее время в подобных кружках занимаются порядка 20 тысяч детей в возрасте от 5 до 17 лет.