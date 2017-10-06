Жители Реутова проголосовали за площадку для экстрима в городском сквере

МОСКВА, 6 окт — РИА Недвижимость. Жители Реутова проголосовали за площадку для экстремальных видов спорта в сквере у ДК "Мир", говорится в сообщении городской администрации.

"В начале августа во всех социальных сетях мы запустили голосование о том, каким жителей хотят видеть сквер за домом культуры "Мир", — приводятся в документе слова главы Реутова Станислава Каторова.

В сообщении уточняется, что в голосовании за проект реконструкции сквера приняли участие около двух тысяч реутовчан. Помимо голосования в социальных сетях свои варианты можно было отправить по почте на адрес городской администрации или позвонив по телефону. Также жители принимали участие в опросе на территории самого сквера.

По словам Каторова, больше всего голосов набрала площадка для экстремальных видов спорта. В числе обязательных элементов сквера жители назвали ландшафтное озеленение, фонтан, площадки для детей и для занятий спортом. Эти элементы будут включены в концепцию развития сквера. Итоговая концепция будет готова в ноябре этого года. К его реализации приступят в 2018 году, заключается в материале.