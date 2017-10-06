Подмосковных главврачей обучили проектному управлению на семинаре в МГИМО

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Более 160 руководителей учреждений здравоохранения Московской области приняли участие в первом семинаре-практикуме по проектному управлению "Эффективное управление — эффективное лечение", который прошел на базе подмосковного филиала МГИМО, сообщила пресс-служба администрации Одинцовского района.

Ключевой темой этого нового для области научно-практического мероприятия по проектному управлению в медицине стали российские и европейские тенденции эффективного менеджмента системы здравоохранения, включая внедрение ИТ-технологий. На семинаре также изучается проектное управление как способ организации в отрасли в целом.

"У каждого руководителя медицинского учреждения есть своя практика организации работы внутри своего лечебного заведения, но губернатор Московской области поставил задачу прийти к единой системе управления и единому рейтингу главных врачей", — отметил на семинаре министр здравоохранения области Дмитрий Марков.

Перед участниками трехдневного семинара также выступили советник первого зампредправления Сбербанка Алина Гроссман, директор учебно-методического центра развития долгосрочных программ РАНХиГС Нинель Хан и руководитель проектного офиса по здравоохранению ВШЭ Михаил Плисс.

Планируется, что такие семинары для главврачей Подмосковья будут проводиться ежегодно.