Подмосковье намерено увеличить товарооборот с Индией вдвое

КРАСНОГОРСК (Московская область), 6 окт — РИА Новости. Внешнеторговый оборот между Подмосковьем и Индией будет увеличен вдвое и составит порядка 1,2 миллиарда долларов в год, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

"Сегодня мы обсуждали с коллегами из Индии очень большое количество проектов самой разнообразной индустрии, начиная с пищевой и фармацевтической. Также достаточно интересные предложения были по автомобильной промышленности, в машиностроении и станкостроении, и даже обсудили вопросы, связанные с сельским хозяйством. Уровень нашего взаимодействия должен быть больше. У нас достаточно хорошие цифровые показатели, но исходя из того потенциала, который мы имеем — а это 500 с лишним миллионов долларов, мы можем как минимум удвоить эти показатели", — сказал Буцаев после встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева с послом Индия в РФ Панкаджем Сараном.