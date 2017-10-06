Подмосковные власти проведут в Индии роуд-шоу в 2018 году

КРАСНОГОРСК (Московская область), 6 окт — РИА Новости. Презентация потенциала Подмосковья пройдет в Индии в следующем году, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

По его словам, индийский бизнес интересен Подмосковью во всем его многообразии: начиная от фармацевтики и машиностроения и заканчивая автопромом и сельским хозяйством.

Вопросы расширения сотрудничества между Подмосковьем и Индией обсуждались в Доме правительства Московской области. С индийской стороны в диалоге приняли участие представители порядка 20 компаний, ведущих бизнес в Подмосковье или только планирующих открыть производство в регионе. От регионального правительства — заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, министр образования Подмосковья Марина Захарова, министр культуры Оксана Косарева и генеральный директор Корпорации развития Московской области Кирилл Бычков.

"Я подготовил список выставок, которые пройдут в Индии в течение ближайшего года и предлагаю провести роуд-шоу по двум-трем городам Индии, где сосредоточен крупный бизнес. Это могут быть, к примеру, Дели, Мумбаи и Бангалор, и правительство Индии может оказать все необходимое содействие", — сказал посол Индии в РФ Панкадж Саран на встрече в пятницу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Глава Подмосковья выразил надежду, что встреча "позволит дать исчерпывающие ответы, а самое главное — найти прикладное применение нашему общению", — сказал Воробьев.