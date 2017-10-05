Военкомат Московской области осенью призовет в армию 6 тысяч человек

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Военный комиссариат Московской области в период с 1 октября по 31 декабря планирует призывать в армию 6 тысяч граждан Подмосковья, сообщил журналистам в четверг областной военный комиссар генерал-майор Вячеслав Мирошниченко.

"В период с 1 октября по 31 декабря 2017 года согласно норме, полученной из штаба Западного военного округа, будет призвано на военную службу более 6000 граждан Подмосковья в возрасте от 18 до 27 лет, пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу", — сказал Мирошниченко.

Он также отметил, что распоряжением губернатора в Московской области было создано 67 призывных комиссий муниципальных образований и призывная комиссия Московской области.

"Восемнадцать процентов граждан, направленных для прохождения военной службы, будут служить в воинских формированиях других Министерств и ведомств, из них будет направлено в войска Национальной гвардии 12% от общего числа призывников", — заявил Мирошниченко.

По его словам, также в войска Министерства по чрезвычайным ситуациям будет направлено 1,5% от всех призывников московской области, в Федеральную службу охраны — 1,2%.

"В вооруженные силы осенью этого года будут направлены 82% всех призывников", — сказал комиссар.