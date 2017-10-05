В Химках установили умную велодорожку

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Smart Track — это первая умная велодорожка в московском регионе. Она появилась в новом жилом комплексе в Химках и пролегает по берегам пруда. Велодорожка стала уникальным проектом на территории Москвы и Подмосковья, сообщил телеканал "360".

Длина Smart Track превышает 700 метров. На беговой дорожке установлена интеллектуальная световая система безопасности. Она оснащена большим количеством световых пикселей, которые в свою очередь сливаются в бегущую световую волну, которая двигается с определенной скоростью. У световой системы есть 64 режима работы: различные цвета, скорость, периодичность включения. Она необходима для безопасного движения в темное время суток.

По всей велодорожке стоят необычные урны. Их расположили таким образом, что мусор будет удобно выбрасывать даже при движении на велосипеде. Урны спроектированы под специальным углом наклона и установлены на определенной высоте.

На Smart Track откроют велокафе, соорудят велопарковки. Помимо этого, на территории прогулочной зоны расположены лавочки и качели, высажены деревья и кустарники.