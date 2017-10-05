Жители Подмосковья выберут имена рысятам из белогородского зоопарка

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Министерство экологии и природопользования региона подарило двух детенышей рыси зоопарку Белгорода. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Несмотря на то, что рысята были подарены зоопарку в сентябре, имена малышам еще не придумали. В связи с этим "Белгородский зоопарк" вместе с Минэкологии Подмосковья запустили конкурс "Имя для рысят". Каждый житель региона сможет стать участником. Для этого нужно придумать имена для детенышей обоих полов и прислать свой вариант на электронную почту ecokonkursmo@gmail.com. Помимо придуманных прозвищ, нужно указать ФИО и номер телефона.

Всего в конкурсе будет три этапа. Первый этап пройдет с 4 по 15 октября. В это время участники должны прислать варианты имен. С 16 по 22 октября жюри отберет по 10 пар имен, и после этого начнется голосование. На третьем этапе с 23 по 29 октября список имен сократится до пяти вариантов, за которые проголосует большинство. Оставшиеся варианты прозвищ вынесут на финальное голосование, которое будет проводиться на странице Минэкологии в социальной сети "ВКонтакте". Результаты конкурса будут подведены 31 октября.