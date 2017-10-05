Собственники детских площадок в Подмосковье оштрафованы на 30 млн рублей

Жители отдыхают в сквере у детской площадки во дворе жилого дома. Архивное фото

Жители отдыхают в сквере у детской площадки во дворе жилого дома. Архивное фото

МОСКВА, 5 окт — РИА Недвижимость. Штрафы в отношении собственников детских игровых площадок Подмосковья составили 30 миллионов рублей, сообщила журналистам руководитель главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева.

"По результатам проверок инспекторами Госадмтехнадзора в период январь-сентябрь за ненадлежащее содержание детских игровых площадок выписано штрафов на общую сумму порядка 30 миллионов рублей", — сказала Витушева в рамках пресс-конференции "Безопасность детских площадок Подмосковья. Итоги проверок и надзорных мероприятий".

За январь-сентябрь инспекторы Госадмтехнадзора провели порядка десяти тысяч проверок, во время которых выявили более двух тысяч нарушений содержания детских площадок, отметила Витушева.

По статистике, приведенной руководителем ведомства, в реестре Госадмтехнадзора Подмосковья числятся 16 тысяч детских площадок. Их общая площадь составляет порядка 6 миллионов квадратных метров. До конца этого года будут построены двести новых детских игровых площадок.