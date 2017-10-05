Больше всего опасных детских площадок в Подмосковье зафиксировано в Ступине

МОСКВА, 5 окт — РИА Недвижимость. Наибольшее количество опасных для детей игровых площадок зафиксировано в подмосковном Ступине, сообщила журналистам руководитель главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева.

"В результате проверок инспекторами Госадмтехнадзора Московской области выявлены бесхозяйные детские площадки, опасные для здоровья детей. Больше всего их в городском округе Ступино — пять. Четыре таких площадки в Ленинском районе, три — в Волоколамском, а также по одной опасной площадке в Красноармейске и городском округе Наро-Фоминск. Это те места, где детям категорически нельзя играть и проводить время", — сказала Витушева на пресс-конференции "Безопасность детских площадок Подмосковья. Итоги проверок и надзорных мероприятий".

По ее данным, количество бесхозяйных детских площадок сократилось в Подмосковье за 4 года на 97%.

"В 2014 году у нас было 1,98 тысячи бесхозяйных площадок, на начало 2017 их было 571, на сегодняшний день осталось всего 14. Уменьшение — в 140 раз", — отметила руководитель подмосковного Госадмтехнадзора.