В Подмосковье к сегодняшнему дню готовы 133 детские площадки

МОСКВА, 5 окт — РИА Недвижимость. На сегодняшний день по программе развития детской игровой инфраструктуры в Подмосковье готовы 133 площадки, на 19 работы еще ведутся, на 48 приступают к работам, сообщила журналистам руководитель главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева.

Всего же в этом году по упомянутой программе в Подмосковье должны появиться двести новых площадок.

Витушева привела данные по устаревшим детским площадкам. Наибольшее количество таких площадок зафиксировано в городском округе Лобня — это 88% от общего количества площадок городского округа, а наибольшая доля новых детских площадок в регионе зафиксирована в Реутове — 90%.

"Обеспеченность детскими площадками в Подмосковье на душу населения имеет восходящую тенденцию. На данный момент она составляет 0,6-0,7 квадратного метра на человека. В лидерах по этому показателю Подольск, Руза, Балашиха, Мытищи и Химки. Общая площадь 16 тысяч детских площадок в Подмосковье составляет порядка 6 миллионов квадратных метров", — сказала Витушева.