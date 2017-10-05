В подмосковное озеро выпустят порядка 700 кг разновозрастного карася

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Почти 700 килограмм разновозрастного карася будет выпущено в озеро Кузнецовское Талдомского района Подмосковья до конца октября, сообщается в материалах министерства экологии и природопользования Московской области.

Это ежегодное мероприятие, которое проводит региональное Минэкологии для организации рыболовства и охраны водных биологических ресурсов, говорится в сообщении. Как указывается в нем, до конца октября в озеро Кузнецовское на севере Подмосковья будет выпущено 686 килограммов разновозрастного карася. Особей предоставит ООО "Научный центр по генетике и селекции рыб".

"Это почти вдвое больше, чем было выпущено в прошлом году. Выпуск рыбы в озеро позволит улучшить экологическую обстановку", — говорится в документе.

В настоящее время проводятся подготовительные работы: идет согласование мероприятия с Федеральным агентством по рыболовству и подготавливается прибрежная территория.