Строительную компанию оштрафовали за загрязнение реки в Красногорске

МОСКВА, 4 окт — РИА Недвижимость. Строительная компания "Экоквартал" оштрафована за загрязнение реки в Красногорске, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.

Как рассказали РИА Недвижимость в региональном Минэко, расследование по факту загрязнения реки Баньки было начато после жалоб жителей деревни Сабурово на появление неприятного запаха.

"В ходе рейдовой проверки зафиксировано, что в ручье без названия вода приобрела темно-серый цвет, присутствует запах неочищенных канализационных стоков, которые попадали в реку Баньку. Источником несанкционированного сброса являются две пластиковые трубы, расположенные в земле", — сообщил собеседник агентства.

Исследования качества стоков и воды обоих водных объектов показали существенное превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ азотом, нефтепродуктами, фенолами и металлами. В среднем концентрация вредных веществ превышена в 30 раз.

Собственником земельного участка является строительная компания "Экоквартал". Организация привлечена к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 115 тысяч рублей. Помимо этого, организации выдано представление до 2 ноября ликвидировать трубы, загрязняющие реку.