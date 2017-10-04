Отопление включили в более чем 80% жилых домов в Московской области

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Сегодня Дмитрий Пестов провел селекторное видеосовещание, на котором обсудили готовность жилых домов Московской области к отопительному сезону. Об этом сообщил телеканал "360".

В настоящее время отапливаются почти все объекты социальной сферы и более 80% жилых домов Московской области. Однако есть районы, в которых до сих пор существуют проблемы с подачей тепла.

"У нас отстают по пуску тепла городские округа Серпухов, Лобня, Черноголовка, а также Сергиево-Посадский, Лосино-Петровский, Щелковский и Пушкинский муниципальный районы. Это те районы, которые отстают от графика, который они представили Министерству жилищно-коммунального хозяйства", — заявил Дмитрий Пестов.