В Балашихе до конца года обустроят около шести тысяч парковок

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Балашихе до конца 2017 года планируется обустроить более 6 тысяч дополнительных машиномест. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на начальника управления транспорта, дорог и связи администрации города Андрея Платонова.

"До конца 2017 года в Балашихе планируем дополнительно создать 5 938 новых машиномест. На данный момент их обустроено около 3,5 тысячи", — сказал Платонов.

Также Андрей Платонов отметил, что дополнительные парковки появились во дворах домов в рамках комплексного благоустройства.

Парковочные места были организованы во время проведения ремонта дорог, число машиномест удалось увеличить также благодаря открытию плоскостных парковок.

За 2016 год в Балашихе было обустроено 6,7 тысячи дополнительных машиномест, в 2017 году планируется сократить дефицит парковок на 50%.