Проект рекультивации полигона "Аннино" обойдется в девять миллионов рублей

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Рузском городском округе Московской области в результате проведения аукциона определена организация, которая подготовит проект рекультивации закрытого полигона твердых бытовых отходов "Аннино". Стоимость контракта составила девять миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Глава Рузского городского округа Максим Тарханов сообщил, что выбрала проектная организация.

"Закрытый полигон будет засыпан грунтом с участков в деревне Корчманово, чтобы предотвратить повторение возгораний, а уже затем пройдет работа по рекультивации закрытого полигона", — подчеркнул Тарханов.

С 1975 года до декабря 2016 года на полигон "Аннино" свозили отходы четвертого и пятого классов опасности. На данный момент отходы вывозят в Волоколамский район Подмосковья. Сейчас проходят работы по подготовке закрытого полигона твердых бытовых отходов "Аннино" к рекультивации.