Воробьев: Московская область должна производить миллион тонн молока в год

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Стратегическая задача Московской области — производить не менее миллиона тонн молока в год, считает губернатор региона Андрей Воробьев.

Как сообщается в Твиттер-аккаунте правительства региона, Воробьев заявил об этом на открывшейся в среду в Москве агровыставке "Золотая осень". Он, в частности, сообщил, что уже сейчас Московская область вышла на уровень 640 тысяч тонн молока в год, на следующий год правительство области ориентируется на показатель 740 тысяч тонн в год, а стратегическая задача — производить не менее миллиона тонн молока в год.

На выставке "Золотая осень" представлена сельхозпродукция и инновационные проекты девяти предприятий, производства которых размещены на территории Подмосковья.

Как отмечалось на прошедшем недавно в Истринском районе "Фестивале импортзамещения", от объемов и темпов роста производства областью молока зависят многие фермерские хозяйства, в частности, сыроварни. Так, недостаток сырого молока является основным фактором, тормозящим развитие импортзамещения в сырной отрасли, поскольку на производство одного килограмма сыра требуется 10 литров молока).

В настоящее время правительство Московской области компенсирует 25% капитальных затрат на создание сыроварен.