Станцию мониторинга воздуха установили в микрорайоне Кучино в Балашихе

МОСКВА, 4 окт — РИА Недвижимость. Станцию мониторинга загрязнения атмосферного воздуха установили на улице Речной в микрорайоне Кучино в Балашихе, говорится в сообщении администрации городского округа.

Дополнительные станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха устанавливают во исполнение поручений, данных в рамках работы межведомственной комиссии по выявлению источника неприятного запаха на юго-востоке Москвы и Подмосковья. Ожидается, что к вечеру 4 октября отбор проб воздуха начнется в штатном режиме.

"Станцию мониторинга предоставило природоохранное учреждение "Мосэкомониторинг". Ее установили на территории детского сада, сейчас идет наладка оборудования. Данные будут поступать в "Мосэкомониторинг", а оттуда в Балашиху", — уточняется в документе.

Как указывается в нем, станция будет отслеживать показатели содержания в воздухе 7 загрязняющих веществ: углеводорода, диоксида серы, оксида и диоксида азота, оксида углерода, сероводорода и пыли. Отбор и анализ проб будет проводиться в автоматическом режиме каждые 20 минут.

Еще одну станцию мониторинга планируется установить в северной части города в течение месяца. Ранее стационарные станции мониторинга атмосферного воздуха были установлены в Балашихе на улицах Звездной и Автозаводской. Подобные станции экомониторинга планируется также установить на территории Люберец и Реутова.