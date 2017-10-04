"Мособлэнерго" реконструировало диспетчерский пункт в Мытищах

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Современный диспетчерский пункт "Мособлэнерго" введен эксплуатацию в Мытищах после капитальной реконструкции и переоснащения, сообщает пресс-служба АО "Мособлэнерго".

Энергосбытовая компания отметила, что технологические новшества управления энергосистемой включают возможность коллективного видеонаблюдения, систему регистрации диспетчерских переговоров. Кроме того, в диспетчерской установлено современное канальное оборудование связи, гарантированное энергопитание, внедрены другие инновации.

"Рабочее место диспетчера теперь оборудовано оперативно-информационным комплексом "ДИС Модус", который позволяет в режиме реального времени получать оперативную информацию об электросетевых объектах в Ивантеевском, Мытищинском и Пушкинском производственных отделениях филиала", — говорится в сообщении компании.

Модернизацию диспетчерских пунктов "Мособлэнерго" осуществляет комплексно, в рамках программы, которая стартовала в 2015 году. До конца осени 2017 года планируется отремонтировать пункты в Чеховском, Клинском, Воскресенском, Лосино-Петровском и Дзержинском филиалах, а также Люберецком производственном отделении.