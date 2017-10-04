В Ногинске достроили новую многоэтажку

МОСКВА, 4 окт — РИА Недвижимость. Новый 15-секционный жилой дом переменной этажности сдали в Ногинске, говорится в сообщении главного управления государственного строительного надзора Московской области.

"Застройщик жилого дома, расположенного в Ногинске подал извещение об окончании строительства. Корпус № 6 возведен на улице Аэроклубная", — сообщается в документе. Как указывается в нем, общая площадь здания составляет 24,2 тысячи квадратных метров. Жилая площадь квартир — 15,5 тысячи квадратных метров. 15-секционная новостройка переменной этажности (10-12-15 этажей) рассчитана на 299 квартир, среди которых: 132 однокомнатных, 95 двухкомнатных, 24 трехкомнатных, 48 квартир-студий. На прилегающей территории обустроена стоянка для автомобилей, детские и спортивные площадки, места для отдыха. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Проверка на объекте завершится 26 октября, тогда же будет принято решение о выдаче заключения о строительстве. "После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний будет решаться вопрос о выдаче ЗОС", — уточняется в сообщении ведомства. Застройщиком выступает ООО "ИСК "ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ". Строительство осуществляется за счет средств инвестора.