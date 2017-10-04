Подмосковье подпишет соглашения на 10 млрд рублей на агровыставке в ВДНХ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ряд соглашений на сумму около 10 миллиардов рублей планируется подписать в рамках агровыставки "Золотая осень", которая стартует в среду в Москве на территории ВДНХ, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Московской области.

"В ходе главного аграрного форума страны на стенде Московской области планируется подписать более 10 соглашений с общим объемом инвестиций около 10 миллиардов рублей", — сообщается в документе.

Как уточнили РИА Новости в региональном Минсельхозе, соглашения будут касаться инвестиций в проекты по кролиководству, разведению осетров, созданию козьей фермы, строительства завода по переработке молока и др.

Экспозиция Подмосковья разместилась на 120 квадратных метрах в павильоне N75 и на открытых площадках ВДНХ. Помимо подмосковной продукции на выставке развернута экспозиция племенных пород сельскохозяйственных животных Московской области: коровы голштинской породы, бычки абердин-ангусской породы, кобылы "Московского конного завода N1", коллекционные породы кур, а также норки, лисицы, соболя.

19-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" будет проводиться с 4 по 7 октября 2017 года в Москве на территории ВДНХ.