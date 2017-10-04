Отопление полностью включили в 19 муниципалитетах Подмосковья

МОСКВА, 4 окт — РИА Недвижимость. Отопительная система развернута на полную мощность в 19 муниципалитетах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
В документе добавляется, что по состоянию на утро 4 октября в регионе отапливается 97% объектов социальной сферы и 81% многоквартирных домов. Подключение к теплу новых объектов происходит практически ежечасно. Все объекты, на которых еще не включено отопление, находятся на контроле областного министерства ЖКХ и органов местного самоуправления.