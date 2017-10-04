Реконструкция 3 водозаборных узлов начнется в Балашихе в 2017 года

МОСКВА, 4 окт — РИА Недвижимость. Капитальный ремонт и реконструкция 3 водозоборных узлов (ВЗУ) начнется в Балашихе до конца этого года, говорится в сообщении администрации городского округа.

"В 2017 году в Балашихе начнется капитальный ремонт на водозаборном узле в бывшем военном городке в микрорайоне Северный, а также на двух объектах проведут реконструкцию. Это ВЗУ N 5 на улице Пионерской и N7 на улице Загородной. Благодаря проводимым работам дополнительно более 40 тысяч жителей города будут обеспечены доброкачественной водой", —цитируются в документе слова начальника отдела водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации управления жилищно-коммунального хозяйства Балашихи Александра Карнушина.

Начальник профильного управления уточнил, что в микрорайоне Северный работы завершат до конца 2017 года, на двух других объектах — в 2018 году. В бывшем военном городке будет установлена станция очистки воды и заменено технологическое оборудование, на ВЗУ N5 и N7 установят резервуары чистой воды общим объемом 9 тысяч кубических метров, следует из материалов.

Параллельно в Балашихе проводятся проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЗУ в селе Новый Милет. Работы проводятся в рамках госпрограммы "Чистая вода", в 2017 году на ее реализацию в городском округе потратят более 200 миллионов рублей, заключается в сообщении.