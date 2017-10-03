Подмосковье до конца года посетят 14 миллионов туристов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В 2017 году регион готов принять порядка 14 миллионов туристов, к 2019 году их число может вырасти до 15 миллионов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра культуры Московской области Оксану Косареву.

По ее словам, увеличению потока туристов в Подмосковье будет способствовать комфортный культурно-туристический комплекс, который предстоит создать.

"Прошедший сезон показал, что нашим гостям важен полный комплекс услуг. Постояльцев интересует наличие в отеле бассейна и SPA-комплекса, здорового питания в совокупности с достойным сервисом. Обязателен определенный перечень развлечений для детей и вечерние программы для взрослых", — добавила Косарева.

Сейчас в регионе работают 595 отелей, из них классификацию прошли 94. Количество классифицированных отелей в этом году будет увеличено до ста.