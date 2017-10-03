В Подмосковье в 2018 году отремонтируют более 30 тысяч подъездов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министерство ЖКХ Московской области приступило к составлению плана программы "Мой подъезд" на 2018 год. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ Московской области.

По словам министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина, число подъездов, требующих ремонта, будет посчитано к началу декабря. По прогнозам, в 2018 году число отремонтируют 32 тысячи подъездов. Министр отдельно подчеркнул, что в план войдут дома, находящиеся в особо плохом состоянии.

"В настоящее время определяется количество подъездов, требующих ремонта. По нашим прогнозам, число подъездов, включенных в программу 2018 года, будет не меньше, чем в этом году. Особое внимание мы уделяем муниципальным образованиям, в которых более 40% подъездов находятся в ненормативном, плачевном состоянии", — сказал Евгений Хромушин.

Далее будет проведено собрание жителей домов, по итогам которого будет составлен перечень адресов подъездов, подлежащих ремонту. Вся информация будет опубликована на сайте меняемподъезды.рф после февраля следующего года.

По состоянию на 1 января 2016 года ремонта требовали 80 тысяч подъездов из 160 тысяч. Для ускорения решения проблемы капремонта подъездов по поручению губернатора Андрея Воробьева была запущена программа "Мой подъезд". Согласно ней, каждый год в Подмосковье будут ремонтироваться 32 тысячи домов, что позволит привести в порядок подъезды многоквартирных домов за 2-3 года.