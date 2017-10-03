Почти 80% всех сельхозземель в Подмосковье используются по назначению

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. С начала года в Подмосковье ввели 50 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Теперь 77% всех сельскохозяйственных земель региона находятся в обороте. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия области Андрея Разина.

Всего в Московской области насчитывается 1,3 миллиона гектара земель сельхозназначения. Объем используемой пашни в регионе составляет 777 тысяч гектаров. 518,7 тысячи гектаров находятся в пользовании сельскохозяйственных предприятий, а 43,9 тысячи гектаров — у крестьянско-фермерских хозяйств.

С начала года Волоколамский район ввел 5,4 тысячи гектаров, в Серебряных Прудах выполнили 123% от требуемого плана. В аутсайдерах оказался городской округ Шатура, введено 506 гектаров, или 26% от плана.