В Подмосковье восстановят десять молочных ферм

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. 160 миллионов рублей будет выделено в 2018 году из бюджета Московской области на восстановление десяти заброшенных молочных ферм. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Как рассказал глава Минсельхоза области, программа по реконструкции ферм рассчитана на три года. В 2018 году в Подмосковье будут приведены в порядок не менее десяти заброшенных ферм.

С начала этого года в регионе уже реконструировали шесть заброшенных фермерских хозяйств в Сергиевом Посаде, Можайском районе и других районах на территории Подмосковья.

Правительство Московской области реализует специальную программу: в целях поддержки производителей молочной продукции при реконструкции ферм им компенсируют до 50% затрат на оборудование.