Парк дорожной техники Мосавтодора обновился на треть

МОСКВА, 3 окт — РИА Недвижимость. Парк дорожной техники ГБУМО "Мосавтодор" обновился на треть, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

ГБУ МО "Мосавтодор" получит в аренду 666 единиц дорожной и специализированной техники. Соответствующий контракт общей стоимостью почти шесть миллиардов рублей заключен между Мосавтодором и АО "Газпромбанк Лизинг, сообщается в документе. В нем уточняется, что в рамках контракта в учреждение поступит 35 видов дорожной техники для обеспечения работ по зимнему и летнему содержанию региональных автодорог.

"Технопарк учреждения не обновлялся в течение пяти лет. Приобретение новой дорожной техники позволит обновить примерно на треть весь парк предприятия. Вся поставляемая техника должна отвечать всем современным требованиям, быть оборудована запасными частями, а также оснащена навигационным-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS", приводятся в материале слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.

Большая часть дорожной техники будет передана в Мосавтодор до конца текущего года, заключается в сообщении.

Общая протяженность подотчетной сети Мосавтодора превышает 14,5 тысячи километров, 2 тысячи километров тротуаров и пешеходных дорожек и порядка 13 тысяч автобусных остановок. В настоящее время на балансе находится порядка 1,9 тысячи единиц техники.