Парк дорожной техники Мосавтодора обновился на треть

МОСКВА, 3 окт — РИА Недвижимость. Парк дорожной техники ГБУМО "Мосавтодор" обновился на треть, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
"Технопарк учреждения не обновлялся в течение пяти лет. Приобретение новой дорожной техники позволит обновить примерно на треть весь парк предприятия. Вся поставляемая техника должна отвечать всем современным требованиям, быть оборудована запасными частями, а также оснащена навигационным-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS", приводятся в материале слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.
Большая часть дорожной техники будет передана в Мосавтодор до конца текущего года, заключается в сообщении.
Общая протяженность подотчетной сети Мосавтодора превышает 14,5 тысячи километров, 2 тысячи километров тротуаров и пешеходных дорожек и порядка 13 тысяч автобусных остановок. В настоящее время на балансе находится порядка 1,9 тысячи единиц техники.