Подмосковные аграрии получили государственную помощь

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Поддержку оказали региональные власти.

Министерство имущественных отношений оказало внушительную финансовую и документальную поддержку аграриям Московской области. Об этом стало известно в ходе встречи вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова с представителями сельхозбизнеса, сообщил телеканал "360".

В частности, предприятию "Бисеровский рыбокомбинат" ведомство помогло с подготовкой документации для установки кадастровой стоимости необходимого для ведения производства земельного участка.

Кроме того, "Крестьянскому — фермерскому хозяйству Сухановых" было оказано содействие в приобретении 155 гектаров в Дмитровском районе.

Минмособлимущество также помогло малому бизнесу Щелковского, Дмитровского, Клинского, Волоколамского, Сергиево-Посадского районов, а также городского округа Руза.

Министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев подытожил встречу тем, что в целом, поручения Ильдара Габдрахманова, касающиеся помощи аграриям, успешно выполнены.