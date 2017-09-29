В Подмосковье вручили премию "Студент года"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Подмосковье выбрали студента года. Им стал студент четвертого курса Московского государственного областного университета Евгений Петров, сообщил телеканал "360".

В конкурсном отборе приняли участие 167 подмосковных студентов. Каждый из участников прошел серьезный отбор, в финал вышли 55 человек. Руководитель проекта "Студент 2017 года Московской области" Евгений Осадчук отметил, что в этом году выросло количество участвующих учебных заведений и студентов.

"Если в прошлом году было участников — 103, то в этом году 167. Хороший показатель. Было 29 учебных заведений, в этом году — 30", — рассказал Евгений Осадчук.

Также в этом году количество номинаций увеличилось до 13. Добавилась еще одна — Гран-при среди учреждений среднего профессионального образования.

Впереди лауреатов ждет всероссийский этап конкурса. В ноябре выберут "Студента года России".