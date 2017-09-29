Власти Подмосковья борются с незаконным вывозом торфа из региона

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о предпринятых мерах по борьбе с незаконным вывозом торфа с территории Яхромской поймы в Дмитровском районе. Об этом сообщил телеканал "360".

По его словам, было проведено совещание с правоохранительными органами региона по пресечению вывоза торфа и чернозема с территории Яхромской поймы.

"Считаю это недопустимым, незаконным и обязательным к пресечению. <…> Уже изъята техника, арестованы машины, которыми вывозился грунт", — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор также отметил, что разделяет беспокойство жителей по этому вопросу. Траки нелегально вывозят торф и чернозем с поймы, тем самым разрушая ландшафт и оставляя после себя большие овраги. В эфире телеканала "360" он заверил жителей, что власти региона будут информировать их о ходе работ по борьбе с нелегальным вывозом торфа.