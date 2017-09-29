В Раменском районе в октябре откроется перинатальный центр

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Московской области создаются все условия для работы медицинского персонала. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев, выступая в эфире телеканала "360".

В Раменском районе проживает 300 тысяч человек. В больницах и поликлиниках не хватает специалистов, врачам приходится перерабатывать. В районе построили новый роддом, но он не функционирует полноценно из-за нехватки медицинских работников.

Как рассказал глава Подмосковья, в 2013 году в ходе встречи с жителям в ДК "Раменское" прозвучала просьба построить новый современный перинатальный центр, так как существующий в городе роддом сгорел. В 2014 году началось строительство нового родильного дома площадью 23 тысячи квадратных метров.

"Такие здания строятся за 12 месяцев. Но, кроме того, что ты построил центр, там существует система различных медицинских ограничений, я уже не говорю про обучение команды и ее сплачивание", — отметил губернатор.

Как заверил Андрей Воробьев, перинатальный центр в Раменском откроется уже в октябре текущего года.

По словам губернатора Московской области, максимальная задержка ввода в строй нового перинатального центра не превысит три-шесть месяцев. Андрей Воробьев заверил, что в новом медицинском учреждении "все будет на должном уровне".