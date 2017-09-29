Мост в подмосковной Дубне построят раньше срока

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал ситуацию с ремонтом дорог и строительством моста через Волгу в Дубне, сообщил телеканал "360".

Мост через реку Волгу в Дубне планируют сдать в начале 2019 года. Работы идут с опережением.

"Сегодня успешная компания с опережающими темпами строит мост. Мост должен быть сдан в I квартале 2019 года", — пообещал Андрей Воробьев.

Губернатор также прокомментировал ремонт дорог в Дубне. По словам главы региона, он будет закончен в октябре.

"Работы будут закончены в сентябре-октябре месяце", — сказал Андрей Воробьев.

Глава региона отдельно отметил, что для решения проблем с ремонтом дорог региональное правительство утроило средства, предусмотренные на эти цели.