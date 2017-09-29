Смертность на дорогах Подмосковья снизилась за год на 16,5%

МОСКВА, 29 сен — РИА Недвижимость. Смертность на дорогах Подмосковья снизилась за 8 месяцев 2017 года на 16,5%, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
По итогам 8 месяцев 2017 года Московская область занимает 5-е место по показателю смертности от ДТП в Центральном федеральном округе (ЦФО). Также в Подмосковье зафиксированы более низкие показатели смертности на дороге, чем средние значения по ЦФО и стране. "В Московской области — 8,1 умершего в результате ДТП на 100 тысяч населения, по ЦФО и России эта цифра составляет 8,2 и 9,2, соответственно", — подчеркнула первый вице-премьер.