Смертность на дорогах Подмосковья снизилась за год на 16,5%

МОСКВА, 29 сен — РИА Недвижимость. Смертность на дорогах Подмосковья снизилась за 8 месяцев 2017 года на 16,5%, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Согласно данным Росстата, за январь-август 2017 года в Московской области показатель смертности от ДТП снизился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — приводятся в сообщении слова Забраловой. Из ее слов следует, что за указанный период от несчастных случаев на дорогах Подмосковья погибло на 74 человека меньше, чем в прошлом году.

По итогам 8 месяцев 2017 года Московская область занимает 5-е место по показателю смертности от ДТП в Центральном федеральном округе (ЦФО). Также в Подмосковье зафиксированы более низкие показатели смертности на дороге, чем средние значения по ЦФО и стране. "В Московской области — 8,1 умершего в результате ДТП на 100 тысяч населения, по ЦФО и России эта цифра составляет 8,2 и 9,2, соответственно", — подчеркнула первый вице-премьер.