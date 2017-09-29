Компанию, обслуживающую очистные сооружения поселка в Люберцах, оштрафуют

МОСКВА, 29 сен — РИА Недвижимость. Компанию, обслуживающую очистные сооружения коттеджного поселка в Люберцах, оштрафуют за загрязнение притока реки Пехорки, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.

Как сообщили РИА Недвижимость в региональном Минэко, проверка чистоты притока Пехорки —реки Чернавки была инициирована по просьбам жителей села Марусино, жаловавшимся на массовую гибель речной рыбы.

"В августе жителей деревни Марусино городского округа Люберцы сообщили в Минэкологии о появлении мертвой рыбы вдоль реки Чернавка, впадающей в Пехорку. По их словам, очистные сооружения коттеджного поселка "Марусин луг" периодически сбрасывают туда неочищенные сточные воды", — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что в ходе расследования установлено, что очистные сооружения коттеджного поселка, которые эксплуатирует ООО "Новый дом", были введены в эксплуатацию в 2013 году и обслуживают 50 домов.

Для подтверждения факта загрязнения реки взяты пробы сточных вод на месте сброса, а также ниже по течению реки Чернавка, добавляется в сообщении. После получения результатов лабораторных исследований, в отношении ООО "Новый дом" будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. Уже сейчас зафиксировано, что у организации отсутствует разрешительная документация на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в штате нет специалиста в области охраны окружающей среды. Таким образом, только по этим нарушениям ООО "Новый дом" грозят штрафы до 400 тысяч рублей.

"Сейчас Минэкологии приступило к расчету ущерба, который причинен окружающей среде. Он будет взыскан с нарушителей", — заключил собеседник агентства.