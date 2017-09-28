Референдум о возврате выборов глав подмосковных районов невозможен

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. На очередном 31-м заседании депутаты Московской областной думы обсудили соответствие вынесения вопроса о возврате прямых выборов глав муниципальных образований и мэров городов на референдум требованиям федерального закона. Об этом сообщил телеканал "360". Основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России представляет статья 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

Депутаты вынесли постановление, что вынесение вопроса возврата всенародных выборов глав районов и мэров городов не соответствует требованиям федерального закона.

Ранее инициативная группа жителей Наро-Фоминска предложила провести референдум по вопросу возврата выборов глав районов и городов в Подмосковье. Ходатайство о проведении референдума было направлено в Московскую областную избирательную комиссию и в Комитет по вопросам государственной власти и региональной безопасности Московской областной Думы.

Александр Баранов, председатель Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы, рассказал, что было получено заключение Государственно-правового управления Думы, Главного управления территориальной политики Московской области, а также общественных экспертов. И все они, как и специалисты Мособлизбиркома, признали вопрос выходящим за рамки областной компетенции и противоречащим пункту 2 статьи 12 федерального закона №67.

Александр Баранов уточнил, что на референдум можно выносить вопросы, не урегулированные Конституцией Российской Федерации или федеральным законом. Но порядок избрания глав муниципальных образований регулируется федеральным законом №131 и, кроме того, региональным законом. В таком случае для проведения референдума о выборах глав районов и городов нужно было бы изменить федеральный закон.