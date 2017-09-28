В Подмосковье установило прожиточный минимум за II квартал 2017 года

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В соответствии с постановлением правительства Московской области от 27 сентября, в регионе установлен прожиточный минимум за второй квартал 2017 года. Он составил 11 тысяч 865 рублей на душу населения. Об этом сообщил телеканал "360".

"Правительство Московской области постановляет: установить величину прожиточного минимума в Московской области за второй квартал 2017 года на душу населения — 11 865 рублей", — отмечает телеканал "360" со ссылкой на документ.

Также установлен прожиточный минимум для трудоспособного населения в размере 13 146 рублей, для детей — 11 522 рубля, для пенсионеров сумма составила 8 918 рублей.