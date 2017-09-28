Для резидентов ОЭЗ "Дубна" Подмосковье выделит дополнительную землю

МОСКВА, 28 сен — РИА Недвижимость. Для новых резидентов особой экономической зоны "Дубна" подмосковные власти выделят дополнительные земельные участки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".

"В Дубне живут физики, ядерщики, люди образованные, те, кто достиг серьезных успехов в науке. Наша задача была — запустить там свободную экономическую зону. Благодаря совместным действиям мы смогли привлечь сегодня в зону очень передовые, технологичные компании. Всего таких компании будет порядка 70 на 200 гектарах земли", — сказал Воробьев.

По его словам, земельные участки под строительство предприятий в Дубне на данный момент закончились и правительство региона приняло решение выделить дополнительно 35 гектаров для привлечения новых инвесторов.

"У нас есть большой запрос на тех, кто хочет вкладывать деньги, создавать рабочие места. Поэтому Дубна очевидно с такой экономической зоной, с такими предприятиями будет жить, будет строиться жилье. Дубна будет развиваться, и предприятия — зарубежные и отечественные — внесут заметную лепту", — считает глава региона.

Ранее сообщалось, что в 2017 году 21 резидент ОЭЗ "Дубна" начнет строительство новых предприятий.