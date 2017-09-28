В Клинском районе на улучшение водоснабжения выделили свыше 155 млн рублей

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Более 155 миллионов рублей в 2017 году выделили на модернизацию системы водоснабжения в Клинском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"По данным Роспотребнадзора за 2016 год, в Клинском районе обеспеченность населения доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения составляет 97%. Качество питьевой воды напрямую зависит от технического состояния систем водоснабжения водопроводных сетей, насосных станций водопровода и водозаборных узлов. Для модернизации систем водоснабжения в Клинском районе будет направлено более 155 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, будет произведена реконструкция ВЗУ N1 со строительством станции обезжелезивания в Клину по улице Папивина. Кроме того, пройдет строительство станции обезжелезивания на ВЗУ N2 в Высоковске по улице Ленина, 41; установка блочно-модульной станции обезжелезивания на ВЗУ в Клину по улице Слободская; установка станций обезжелезивания на трех ВЗУ в деревне Зубово по улице Луговая и в военных городках Клин-5 и Клин-7.

В результате реализации мероприятий по программе "Чистая вода" в Клинском районе будет улучшено водоснабжение около 20 тысяч человек, а в целом в районе к концу 2017 года число обеспеченных чистой питьевой водой составит 100%.

В рамках губернаторской программы "Чистая вода" правительство региона в 2017 году планирует построить и модернизировать более 100 объектов водоснабжения, и увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения в целом по Московской области на 1,5% до 93% на конец 2017 года.