В Московской области достроили семь социальных объектов "СУ-155"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Строительство семи объектов обанкротившейся ГК "СУ-155" из 20 завершили в Подмосковье, их ввели в эксплуатацию, возведение еще трех объектов планируют завершить до конца года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

По данным пресс-службы, после банкротства компании "СУ-155" в Подмосковье остались не только недостроенные жилые объекты, но и социальные, предусмотренные в рамках комплексных застроек. Завершение строительства соцобъектов осуществляется в соответствии с трехсторонними соглашениями, заключенными между министерством строительного комплекса Московской области, "СУ-155" и новыми компаниями-инвесторами.

"На сегодняшний день семь социальных объектов компании "СУ-155" на территории Подмосковья введены в эксплуатацию, еще три объекта планируется ввести до конца текущего года", — сообщил министр стройкомплекса Московской области Сергей Пахомов.

С начала 2015 года Подмосковье подобрало новых инвесторов для завершения строительства 20 социальных объектов, реализацию которых начала "СУ-155", среди них девять дошкольных образовательных учреждений, семь школ, три поликлиники и физкультурно-оздоровительный комплекс. В завершении строительства задействованы компании Urban Group, АО "ДУКС", АО "Москапстрой-ТН" и ЗАО "Стройпромавтоматика". Общий объем финансирования достройки этих объектов составит порядка 8 миллиардов рублей, дополняется в сообщении.

В материале отмечается, что Urban Group достраивает 12 объектов: пять детсадов на 630 дошкольников, пять школ на 3,8 тысячи мест, поликлинику и ФОК, объекты расположены в Домодедове, Красногорске, Чехове, Долгопрудном и Одинцове. Суммарный объем инвестиций Urban Group в достройку этих соцобъектов составит более 5 миллиардов рублей. При этом уже введены в эксплуатацию детсад в Южном Домодедове, два детсада и школа в Павшинской пойме в Красногорске. До конца 2017 года компания планирует завершить строительство еще двух детских садов — в Павшинской пойме и Южном Домодедове, а также школы на 550 мест в Чехове.

АО "ДУКС" завершит шесть проектов социального назначения в Долгопрудном: четыре детских сада на 590 мест, школу на 900 мест и поликлинику на 420 посещений в смену. Школа и детсад на 170 мест в микрорайоне Центральный уже введены в эксплуатацию. В настоящее время ведется строительство встроенного детского сада на 120 мест, который планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Общий объем инвестиций компании "ДУКС" в завершение строительства указанных объектов составляет свыше 2 миллиардов рублей, уточняется в пресс-релизе.

Также в этом году введена в строй взрослая поликлиника с детским отделением на 600 посещений в смену (200 посещений для детей и 400 — для взрослых) в Павшинской пойме Красногорска. Объем финансирования на достройку здания составил 226 миллионов рублей без учета медицинского оборудования, подчеркивается в сообщении.