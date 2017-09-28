В Подмосковье на 15% сократилось количество техногенных пожаров

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Специалисты зафиксировали снижение числа техногенных пожаров на территории Московской области с начала года на 15%, а количество погибших на пожарах снизилось на 19%, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"С начала 2017 года на территории Подмосковья потушено 4186 пожара, что почти на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4905 возгораний)", — приводятся в сообщении слова Пестова.

По его словам, в текущем году количество погибших на пожарах снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря оперативным действиям пожарных спасено на 53 человек больше.

"Сократить количество техногенных пожаров удалось во многом благодаря обширной профилактической работе. Инспекторы органов пожарного надзора регулярно проводят встречи с управляющими компаниями, советами многоквартирных домов, жителями, садовыми товариществами.

Ежедневно проводятся подворовые обходы частного сектора. Перед началом отопительного сезона особое внимание уделяется состоянию печного оборудования частного сектора", — подчеркнул зампред.

По данным пресс-службы, наиболее интенсивно профилактика ведется в так называемой "группе риска" — это частные домовладения с печным отоплением, дома и квартиры, в которых проживают неблагополучные граждане.