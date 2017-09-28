В Подмосковье на 15% сократилось количество техногенных пожаров

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Специалисты зафиксировали снижение числа техногенных пожаров на территории Московской области с начала года на 15%, а количество погибших на пожарах снизилось на 19%, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.
"С начала 2017 года на территории Подмосковья потушено 4186 пожара, что почти на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4905 возгораний)", — приводятся в сообщении слова Пестова.
"Сократить количество техногенных пожаров удалось во многом благодаря обширной профилактической работе. Инспекторы органов пожарного надзора регулярно проводят встречи с управляющими компаниями, советами многоквартирных домов, жителями, садовыми товариществами.
Ежедневно проводятся подворовые обходы частного сектора. Перед началом отопительного сезона особое внимание уделяется состоянию печного оборудования частного сектора", — подчеркнул зампред.
По данным пресс-службы, наиболее интенсивно профилактика ведется в так называемой "группе риска" — это частные домовладения с печным отоплением, дома и квартиры, в которых проживают неблагополучные граждане.