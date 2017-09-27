С начала года в Подмосковье из лесов вывели более 700 заблудившихся

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Свыше 700 человек, заблудившихся в лесах, вывели спасатели с начала года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"С начала 2017 года поисково-спасательные подразделения и добровольные организации Подмосковья вывели 713 человек, заблудившихся в лесах, из них 67 детей. В осенний период поисковые мероприятия проводятся практически ежедневно", — сообщил Дмитрий Пестов.

В пресс-службе сообщили, что во второй половине сентября поисковые работы велись Коломне, Подольске, Балашихе, Наро-Фоминске, Рузе, Егорьевске, а также в Одинцовском, Можайском, Сергиево-Посадском, Солнечногорском, Пушкинском, Клинском, Орехово-Зуевском, Щелковском, Ногинском, Дмитровском районах области.

Как рассказал Дмитрий Пестов, к поиску заблудившихся привлекаются добровольные поисковые отряды, такие, как "Лиза Алерт", "Российский союз спасателей" и другие. Поиски осуществляются кинологическими расчетами и авиацией (дельталетами, беспилотными летательными аппаратами). В результате поисков с помощью авиации в 2017 году были найдены более 60 заблудившихся в лесу человек.

Дмитрий Пестов сказал, что очень облегчает поиски система-112.

"Стержнем нового алгоритма поиска в лесу является областная система-112, к которой подключена региональная диспетчерская служба Комитета лесного хозяйства. В июне текущего года в систему-112 Московской области внедрена функция геопозиционировани, благодаря чему повысилась оперативность спасения заблудившихся людей", — Дмитрий Пестов.