В Балашихе на модернизацию водоснабжения направят более 17 млн рублей

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В рамках программы "Чистая вода" в подмосковной Балашихе на модернизацию системы водоснабжения предусмотрено свыше 17 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
"По данным Роспотребнадзора, за 2016 год в городском округе Балашиха обеспеченность населения доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения составляет 95,2%. Качество питьевой воды напрямую зависит от технического состояния систем водоснабжения водопроводных сетей, насосных станций водопровода и водозаборных узлов. Для модернизации систем водоснабжения в Балашихе будет направлено более 17 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, планируют провести реконструкцию ВЗУ в микрорайоне Северный производительностью 1440 кубометров сутки. В результате реализации мероприятий по программе "Чистая вода" в Балашихе будет улучшено водоснабжение около 2 тысяч человек, а в целом в городском округе к концу 2017 года число обеспеченных чистой питьевой водой составит 95,7%.
Как отмечается в материале, в Московской области сложная геологическая структура и физико-химический состав подземных вод, поэтому воду без очистки подавать в системы водоснабжения невозможно, так как, она не соответствует СанПИНу. Чтобы достичь требуемых показателей, и дать жителям качественную воду, Правительство Московской области ведет работу в нескольких направлениях.