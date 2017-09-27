В подмосковных Мытищах построили три жилых дома

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области получил от застройщика извещение об окончании строительства трех жилых домов в подмосковном городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

"Застройщик жилых домов №17, №18 и №19, возведенных в деревне Пирогово городского округа Мытищи, подал извещение об окончании строительства", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, площадь девятиэтажного жилого дома №17 составляет 31,4 тысячи квадратных метров, в доме расположено 448 квартир. Площадь дома №18 составляет 23 тысячи квадратных метров, новостройка рассчитана на 448 квартир. Площадь дома №19 составляет 28,8 тысячи квадратных метров, там размещено 358 квартир.

Как отмечается в материале, строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО "КомфортИнвест". После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний будет решаться вопрос о выдаче ЗОС.

На прилегающей территории оборудована гостевая стоянка для автомобилей, детские и спортивные площадки, места для отдыха. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения, заключается в пресс-релизе.