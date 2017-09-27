Родник начали благоустраивать в деревне Рузского округа Подмосковья

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Подрядная организация начала возведение основания площадки и разработку траншеи для будущей купели около источника в Рузском городском округе, работы проводятся в рамках областной программы "Родники Подмосковья", говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

"Согласно проекту, родник у храма иконы Казанской Божьей Матери в деревне Брыньково приобретет удобный спуск и зону отдыха с навесом, а также скамейки и кабинки для переодевания. Финансирование работ по благоустройству осуществляется за счет муниципальных средств и при поддержке банка "Возрождение", — отметил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Он добавил, что этот источник, согласно легенде, обладает целительными свойствами. Некоторое время он был утерян и вновь найден лишь в прошлом году — его раскопали настоятель храма вместе с прихожанами и обложили деревянными плашками.

Кроме того, в Рузе планируется облагородить еще один родник — вблизи трассы А-108, между деревнями Таблово и Волково.