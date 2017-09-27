В Подмосковье в рамках "Летнего кинотеатра" показали свыше 250 фильмов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В рамках областного проекта "Летний кинотеатр" в 2017 году на территории Московской области прошло более 250 кинопоказов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

"Состоялись завершающие киносеансы под открытым небом в рамках областного проекта "Летний кинотеатр". Всего в летнем сезоне 2017 года состоялось 255 кинопоказов и мероприятий, которые посетили более 50 тысяч подмосковных зрителей. Летние кинотеатры работали на базе 45 парковых и других открытых площадок в 35 муниципальных образованиях региона", — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Она отметила, что самыми активными участниками проекта "Летний кинотеатр" в этом году стали парки городов Домодедово, Жуковский, Клин, Красногорск, Люберцы, Подольск, Реутов, Шатура, а также парки Раменского, Одинцовского и Ступинского районов.

По данным пресс-службы, бесплатные киносеансы на свежем воздухе стали популярным видом досуга для всей семьи. В репертуар проекта в этом сезоне вошли новинки российского кинематографа: художественные фильмы "После тебя", "Ледокол", "Землетрясение", "Притяжение", "Хороший мальчик", "Время первых", "28 панфиловцев", а также анимационные фильмы "Три богатыря и Морской царь", "Сказ о Петре и Февронии", "Снежная королева-3. Огонь и лед" и многие другие.

Помимо кинопоказов проект порадовал и бесплатными встречами с известными кинематографистами страны. Свои программы зрителям представили режиссер Анна Матисон и народный артист России Сергей Безруков, режиссер Егор Кончаловский, народный артист России Юрий Чернов, актер Александр Устюгов и группа "Экибастуз", актеры Ирина Безрукова и Виктор Степанян, продюсер Василий Соловьев, народный артист РСФСР Сергей Никоненко, дополняется в сообщении.