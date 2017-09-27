Мост через Волгу построят в Дубне в 2019 году

ДУБНА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 27 сен — РИА Недвижимость. Новый мостовой переход через реку Волга появится в подмосковной Дубне в 2019 году, передает корреспондент РИА Недвижимость.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова, после Крымского моста это второй подобный уникальный и крупный проект в России.

"Его уникальность в том, что ширина между опорами достигает 168 метров, это не будет мешать навигации. Появление моста снимет все проблемы с пробками в Дубне", — считает Тресков. Он напомнил, что лево- и правобережная части Дубны до сих пор соединены лишь узкой дамбой 1937 года постройки, рассчитанной на гужевой транспорт и максимальную нагрузку в 3,5 тонны.

Заместитель директора подрядчика — компании "Мостотряд 90", руководитель проекта Александр Крымский считает, что мост будет готов в третьем квартале 2018 года, а полноценное движение по нему начнется весной 2019 года. Сейчас строители начали монтаж пролентых строений, на которых в дальнейшем будет уложено дорожное полотно.

Из материалов презентации проекта следует, что мост будет состоять из 3 частей: пролета и двух эстакад: право- и левобережной. Общая длина моста — 1,9 километра, движение четырехполосное, рассчитанное на 4,5 тысячи автомобилей в час.