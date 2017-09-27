Аллея дальневосточных кедров появится на братской могиле в Рузском округе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В селе Михайловское в Рузском городском округе Московской области на братской могиле солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, высадят сто кедров с Дальнего Востока, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"В селе Михайловское Рузского городского округа, где расположена братская могила более 700 воинов-дальневосточников из 78-й стрелковой дивизии, погибших в ноябре 1941-го, высадят 100 саженцев дальневосточных кедров", — сообщил глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

По его словам, инициатива принадлежит хабаровчанам, которые помнят и с честью относятся к подвигу своих земляков в 1941 году. Планируется, что аллея получит девиз "Мы — ваша память! Хабаровск".

"Этот мемориал станет еще одним в нашем округе, который будет обновлен и осовременен. Ранее мемориал отремонтировали в деревне Шилово", — отметил Тарханов.

Ранее пресс-служба городской администрации сообщала, что историки и краеведы Рузского округа предложили администрации установить часовню в честь 400-летия обороны крепости Руза от польско-литовских интервентов, памятник могут создать в рамках празднования 690-летия Рузы.