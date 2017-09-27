Дзюдоисты из Подмосковья завоевали 17 медалей на первенстве ЦФО

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. На первенстве Центрального Федерального округа (ЦФО) по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, которое завершилось в Смоленске, подмосковные дзюдоисты завоевали 17 медалей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

"В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов, представляющих 17 регионов федерального округа. Подмосковные спортсмены завоевали 17 медалей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, золото у Екатерины Жигаловой, серебро у Виктории Казанцевой, Татьяны Кряклиной, Евгении Канкиной, Виктории Соломон, Павла Павлова, Даниила Тощева, Анастасии Загавриной, Владимира Кравцова и Александра Лобанова. Бронзовые медали выиграли Елизавета Деревягина, Илья Ситник, Евгения Чиреш, Александр Шорохов, Олеся Кравцова и Александр Верченко.

Победители и серебряные призеры получили возможность выступить на первенстве России, которое пройдет в лагере "Артеке", заключается в материале.